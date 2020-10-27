В Великобритании за сутки коронавирусом заразились почти 23 тысячи человек

В Великобритании за сутки коронавирусом заразились 22,8 тысячи человек, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

За сутки также скончались 367 человек, что стало самым высоким показателем с 27 мая. Всего в стране заразились 897 тысяч, скончались 45 тысяч пациентов.

До этого премьер-министр Борис Джонсон объявил об очередном ужесточении мер по борьбе с коронавирусом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 43 млн заболевших, 31 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались.

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