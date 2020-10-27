Попова объяснила необходимость новых мер по борьбе с COVID-19

Принятие новых мер по борьбе с распространением коронавируса было необходимо из-за опасности ухудшения ситуации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

«Это обязательно нужно было сделать, и мы это сделали, потому что риски развития ситуации <...> есть, ухудшения ситуации – есть, если мы не начнем исполнять все те требования, которые есть», – подчеркнула Попова.

Она отметила, что в сложившейся ситуации ношение масок «обязательно, независимо от желания человека». Все остальные ограничительные меры являются рекомендациями для субъектов страны.

С 28 октября в России вводится обязательное ношение масок в местах массового скопления людей.

Всего в мире с начала пандемии новой коронавирусной инфекции зарегистрировано более 43 млн заболевших, около 30 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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