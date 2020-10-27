В Париже около Триумфальной арки идет эвакуация из-за угрозы взрыва

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В Париже около Триумфальной арки специалисты проводят эвакуацию из-за сообщений о бомбе, пишет агентство Reuters со ссылкой на полицию.

Отмечается, что правоохранители оцепили площадь вокруг арки.

Другие детали не приводятся.

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