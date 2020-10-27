Глава института «Микроб» усомнился в эффективности дезинфекции улиц

Дезинфекция улиц «не имеет к противоэпидемическим мероприятиям никакого отношения», считает директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам эксперта, обработка дезинфицирующими средствами способствует формированию на улицах устойчивой патогенной микрофлоры.

Кроме того, Кутырев предостерег от употребления антибиотиков при новой коронавирусной инфекции. Он напомнил, что антибиотики воздействуют на микрофлору кишечника и подавляют полезные микроорганизмы, которые участвуют в формировании иммунитета. Эксперт подчеркнул, что антибиотики не следует принимать без назначения врача.

Всего в мире с начала пандемии новой коронавирусной инфекции зарегистрировано более 43 млн заболевших, около 30 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Новые меры против коронавируса введут в России с 28 октября

— Ученый рассказал о последствиях COVID-19 для иммунитета

— Ученый рассказал об устойчивых к COVID-19 людях