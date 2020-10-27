Попова рассказала, как защититься от коронавируса

Главный государственный санитарный врач Анна Попова считает, что соблюдение ряда правил сможет защитить каждого человека от заражения коронавирусом, цитирует ее РИА «Новости».

«Сегодня риск заболеть крайне реален», — начала Попова.

Однако, как она считает, люди не должны думать, будто коронавирусом могут заболеть все, кроме них самих. Необходимо постоянно соблюдать правила профилактики, о которых ранее многократно говорилось.

«Емкости системы здравоохранения ни в одной стране не хватит, если мы не возьмем себя в руки и не заставим соблюдать все требования так, как это должно. Это главная задача сегодняшнего дня», — заявила она.

За прошедшие сутки в РФ установлено два рекорда по числу выздоровевших и умерших после заражения коронавирусом. Всего за 24 часа в регионах России зафиксировано 16 550 случаев COVID-19. Вылечились еще 12 884 пациента, умерли 320 человек.

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