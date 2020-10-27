Роспотребнадзор: маски будут не нужны после массовой вакцинации
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить защитные маски после массовой вакцинации от коронавируса не будет нужно. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках», — сказала она.
Попова отметила, что так как коронавирус нового типа недостаточно изучен, вакцинация даст более надежную защиту от инфекции, чем перенесенный COVID-19.
Она добавила, что производство вакцины, разработанной центром «Вектор», уже началось. До конца 2020 года планируется нарастить объемы производства.
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