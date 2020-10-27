Попова: коронавирус не стал слабее

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова считает, что коронавирус не стал слабее за время пандемии, цитирует ее ТАСС.

По ее мнению, вирус не изменился: не ослабел, но и не стал сильнее. Он точно так же поражает организм, зачастую болезнь проходит тяжело, доходит до критических исходов.

«Сегодня главное — защитить себя, это очень важно, и тогда мы с успехом дойдем до момента вакцинации и будем защищены на столько долгий период, сколько позволит вакцина, ну и дальше будем ревакцинировать», — отметила Попова.

За прошедшие сутки в РФ установлено два рекорда по числу выздоровевших и умерших после заражения коронавирусом. Всего за 24 часа в регионах России зафиксировано 16 550 случаев COVID-19. Вылечились еще 12 884 пациента, умерли 320 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Минздрав: система здравоохранения РФ работает на полную мощность

В России зафиксировали рекорды по выздоровевшим и умершим от COVID-19 за сутки

В Кремле согласились с фактом недостаточного финансирования медицины в РФ