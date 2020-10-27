Попова: коронавирус не стал слабее

Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова считает, что коронавирус не стал слабее за время пандемии, цитирует ее ТАСС.

По ее мнению, вирус не изменился: не ослабел, но и не стал сильнее. Он точно так же поражает организм, зачастую болезнь проходит тяжело, доходит до критических исходов.

«Сегодня главное — защитить себя, это очень важно, и тогда мы с успехом дойдем до момента вакцинации и будем защищены на столько долгий период, сколько позволит вакцина, ну и дальше будем ревакцинировать», — отметила Попова.

За прошедшие сутки в РФ установлено два рекорда по числу выздоровевших и умерших после заражения коронавирусом. Всего за 24 часа в регионах России зафиксировано 16 550 случаев COVID-19. Вылечились еще 12 884 пациента, умерли 320 человек.

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