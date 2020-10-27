Власти Москвы не планируют закрывать ночные заведения

Власти Москвы не планируют ограничивать работу ночных баров, ресторанов и клубов, так как системы входа по QR-коду достаточно. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главу пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнару Пенькову.

«В городе наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости COVID. Исходя из этого, в настоящее время считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, cистема входа по QR-кодам может быть распространена в Москве на салоны красоты, непродовольственные магазины и рестораны в случае успешного опыта аналогичных мер для ночных заведений столицы.

Ранее стало известно, что с 19 октября в Москве введут систему идентификации посетителей ночных заведений по QR-коду. Данная мера вводится для борьбы с распространением коронавируса нового типа.

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