Глава Минздрава Ростовской области ушла на пенсию на фоне гибели пациентов на ИВЛ

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская вышла на пенсию. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

«Указом губернатора Ростовской области Василия Голубева, сегодня, 27 октября, освобождена от замещаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская - по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию», — говорится в сообщении.

Накануне врачи больницы №20 Ростова-на-Дону, где 12 октября умерли сразу 13 пациентов с коронавирусом, информировали об отключении кислорода.

При этом в ходе проверки выяснилось, что проблем с поставкой баллонов с кислородом со стороны снабжающей организации не было. Такую информацию предоставила техническая служба.

Ранее стало известно, что в «ковидном» госпитале на базе больницы №20 Ростова-на-Дону умерли 13 пациентов с коронавирусом, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. СМИ сообщили, что причиной их смерти стала нехватка кислорода.

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