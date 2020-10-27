Муфтий Чечни назвал Макрона «террористом №1» и обвинил в разжигании межрелигиозной розни
Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в атаке на ислам, оскорблении всех пророков. Помимо этого, он назвал его врагом всех мусульман и человечества в целом.
Ранее Макрон назвал терроризмом обезглавливание учителя под Парижем, которое совершил 18-летний юноша чеченского происхождения.
Межиев обвинил власти Франции в разжигании межрелигиозной розни и умышленном подстрекательстве мусульман к провокационным действиям. Также он заявил, что Макрон сам является «террористом №1 в мире».
«Макрон, в тебе и тебе подобных проявляется вся сущность подлинного терроризма и экстремизма. Пусть Всевышний покарает тебя и тебе не избежать Гнева Творца.», — опубликованы его слова в Instagram Духовного управления мусульман республики.
16 октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на исламского пророка Мухаммеда. Убийство произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавшего застрелила полиция. Глава антитеррористической прокуратуры Франции заявил, что убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
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