В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки выхода РФ на плато по COVID-19

Ситуация с коронавирусом в России может стабилизироваться в первой декаде декабря, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Его слова передает ТАСС.

По словам Горелова, сейчас Россия находится в фазе роста заболеваемости коронавирусом. По законам эпидемиологии данная фаза продолжается в среднем 2-2,5 инкубационных периода по 14 дней, пояснил эпидемиолог. Таким образом, ситуация должна стабилизироваться в первой декаде декабря.

Эксперт уточнил, что поскольку Москва раньше включилась в эпидемический процесс, то там выход из него случится быстрее, чем в регионах, где рост числа заболевших начался позже.

Ускорить данный процесс поможет вакцинация, добавил Горелов.

За последние сутки в России выявили 17 347 заразившихся.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 43 млн заболевших, более 1,1 миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 14 октября Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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