Белоруссия отказала во въезде почти 600 иностранцам «спортивного телосложения»

Пограничники Белоруссии за минувшую неделю отказали во въезде в страну 595 иностранцам «спортивного телосложения». Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета республики Антона Бычковского.

По его словам, «абсолютное большинство» из тех, кого не пустили в республику, являются «крепкими молодые люди спортивного телосложения». Как заявил Бычковский, они «никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь».

Он рассказал, что основная масса непропущенных лиц пыталась попасть в республику из Польши, Украины и Литвы.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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