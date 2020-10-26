Глава Минпрома Белоруссии оценил последствия призывов к забастовкам

Министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик заявил, что призывы к забастовкам не повлияли на работу предприятий в республике, передает Sputnik Беларусь.

По его словам, продукция производилась в штатном режиме и отгружалась потребителю. Экономического ущерба предприятиям нанесено не было.

Пархомчик рассказал, что руководство заводов предварительно провело с работниками беседы, а также усилило пропускной режим.

25 октября истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула правительству Белоруссии.

В 13-дневный срок президент Александр Лукашенко должен объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных.

В ином случае оппозиционер пообещала массовые протесты и забастовки в республике, блокировку дорог и обвалы в госмагазинах.

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