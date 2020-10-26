КГБ Белоруссии квалифицировал действия участников протестов как экстремистские

КГБ Белоруссии заявил, что намерен провести оценку действий участников акций протеста в стране, которые назвал экстремистскими. Об этом сообщает БелТА.

Начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек уточнил, что эти действия оцениваются как «акт терроризма».

В частности он рассказал о попытке «захвата здания Центрального РУВД» в ходе акций 25 октября, которая была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

По его словам, после этого «агрессивно настроенные граждане» продолжили нарушать общественный порядок в спальных районах.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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