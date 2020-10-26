СК вызвал бывшего схиигумена Сергия на допрос

Следственный комитет возбудил в отношении бывшего схиигумена Сергия еще два уголовных дела. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Сергия Светлану Герасимову.

«Возбуждены бесфигурантные дела по ч. 3 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст. 330 УК РФ (самоуправство)», — уточнила правозащитник, отметив, что бывший священнослужитель по ним проходит свидетелем.

По первой статье мужчине грозит до 1 года лишения свободы, по второй — до пяти лет.

Герасимова также добавила, что 26 октября Сергия вызвали на допрос. Адвокат направила ходатайство в Следственный комитет о том, чтобы допрос провели по месту жительства подозреваемого. Ходатайство пока не рассмотрено, отметила защитница.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии об отлучении схимонаха Сергия (Романова) от церкви.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. 10 сентября он был отлучен от церкви.

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