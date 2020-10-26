В Кремле назвали ситуацию с коронавирусом в России достаточно тяжелой

Ситуация с коронавирусом в России достаточно тяжелая, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Да, действительно, ситуация достаточно тяжелая в плане распространения коронавируса», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что основная сила эпидемиологического удара пришлась на регионы, волна заболеваемости ушла на восток. Он отметил, что это требует энергичных усилий от федеральных и региональных властей.

В России коронавирусом заразились 1 531 224, выздоровели 1 146 096, погибли 26 269 человек. За последние сутки в стране выявили 17 347 случаев.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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