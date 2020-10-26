В Калуге больница попросила автомобилистов подвозить врачей на вызовы

Калужская городская больница №5 попросила добровольцев, у которых есть время и машина, подвозить врачей до вызовов, говорится на странице лечебного учреждения.

«Мы обращаемся ко всем, кто располагает временем и своим автомобилем, помочь на период эпидемии в доставке врачей по адресам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый день больница принимает 450 вызовов, то есть на одного врача приходится 65 больных. В то же время в лечебном учреждении не хватает транспорта, поэтому докторам приходится ходить по домам пешком.

В Калужской области коронавирусом заразился 11 421, выздоровели 8 823, скончались 79 человек.

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