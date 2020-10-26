Число задержанных на акциях протеста в Минске выросло до 280

Порядка 280 участников несанкционированной протестной акции в Минске, прошедшей 25 октября, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Отмечается, что задержания проводились в Бресте, Бобруйске, Борисове, Витебске, Волковыске, Гродно, Жабинке, Лиде, Ляховичах, Минске, Могилёве, Новополоцке, Пинске, Полоцке, Пружанах, Речице. Некоторых уже отпустили из милиции.

Правозащитники подчеркнули, что некоторых задержанных уже отпустили.

25 октября истекает срок «народного ультиматума», который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила властям республики. Она заявила, что если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди требований — отставка президента Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных, а также прекращение «насилия на улицах».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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