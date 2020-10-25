СК завел дело после ЧП на танкере в Азовском море

Уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности заведено после инцидента в Азовском море с танкером «Генерал Ази Асланов». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.

По данным СК, во втором грузовом танке произошло возгорание взрывоопасной смеси груза — легковоспламеняющейся жидкости «Нафта».

Взрыв на танкере в Азовском море произошел 24 октября. Трех членов экипажа выбросило за борт, в настоящее время ведутся их поиски. Еще 10 спасло проходящее мимо судно, состояние спасенных оценивается как удовлетворительное. Взрывом была повреждена палуба, что, предположительно, и стало причиной крена. Танкер отбуксирован на якорную стоянку в район порта «Кавказ».

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