В РФ проведено более 57,3 млн тестов на коронавирус

В России с начала пандемии проведено более 57,3 млн тестов на COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Из них за последние сутки было сделано 550 тысяч исследований.

Также сообщается, что под медицинским наблюдением в стране из-за подозрения на заражение коронавирусом остаются 348 791 человек.

На сегодняшний день в России выявили более 1,4 млн человек с COVID-19.

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