В РФ проведено более 57,3 млн тестов на коронавирус
Бернст Ю.
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В России с начала пандемии проведено более 57,3 млн тестов на COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Из них за последние сутки было сделано 550 тысяч исследований.
Также сообщается, что под медицинским наблюдением в стране из-за подозрения на заражение коронавирусом остаются 348 791 человек.
На сегодняшний день в России выявили более 1,4 млн человек с COVID-19.
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