Утечки топлива из поврежденного взрывом танкера в Азовском море нет

Утечка топлива или нефтепродуктов из поврежденного взрывом танкера в Азовском море не произошла. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росморречфлот

«Мы не видим в акватории следов поступления нефтепродуктов или утечки топлива», — заявил собеседник агентства.

Взрыв на танкере в Азовском море в устье Керченского пролива произошел 24 октября. Трех членов экипажа выбросило за борт, в настоящее время ведутся их поиски. Еще 10 спасло проходящее мимо судно «Сириус», состояние спасенных удовлетворительное. По предварительным данным, взорвались пары нефтепродуктов. Взрывом была повреждена палуба, что, предположительно, и стало причиной крена.

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