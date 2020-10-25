Спасатели вылетели на поиски пропавших в Азовском море моряков

В район взрыва на российском танкере «Генерал Ази Асланов» вылетел вертолет со спасателями. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк, передает «Интерфакс».

«С целью проведения поисково-спасательных работ в 23:55 мск из Симферополя вылетел вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту для проведения поисковых работ», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Азовском море на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» под российским флагом произошел взрыв. По последним данным, спасены 10 членов экипажа, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще трое человек оказались за бортом, их поиски продолжаются. Танкер буксируют на якорную стоянку.

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