Стали известны подробности о пропавших при взрыве на танкере в Азовском море

При взрыве на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» пропали боцман, матрос и практикант, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, матросу и практиканту было 19 лет и 23 года соответственно, возраст боцмана не приводится. К поискам планируется подключить авиацию.

В течение часа задействуют вертолет Ми-8, который вылетит из Симферополя, рассказал источник. Еще два вертолета присоединятся к поисковым работам утром 25 октября.

Ранее сообщалось, что в Азовском море на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» под российским флагом произошел взрыв. По последним данным, спасены 10 членов экипажа, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще трое человек оказались за бортом, их поиски продолжаются.

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