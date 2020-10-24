Франция опять обновила рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

Во Франции за сутки коронавирусом заразились 45 422 человека, что стало рекордом с начала пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

Предыдущий максимальный показатель был достигнут 23 октября, когда подтвердились 42 032 случая. За неделю в больницы поступили 11 713 пациентов, из них 1 772 в реанимацию.

Всего в стране заболели 1 086 497 человек, выздоровели 113 636, погибли 34 536.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 42 млн заболевших, 31 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,4 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Словении число заражений коронавирусом превысило 21 тысячу

— В Великобритании коронавирусом за сутки заразились больше 23 тысяч человек

— В Италии за сутки коронавирусом заразились почти 20 тысяч человек