В Росморречфлоте оценили ущерб танкера после взрыва в Азовском море

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Танкер «Генерал Ази Асланов» получил большие пробоины после взрыва в Азовском море, пишет ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.

«Повреждения значительные. Пробоины больших размеров. Размер будет уточняться, когда подойдут специалисты», — сказали в Росморречфлоте.

Ранее сообщалось, что в Азовском море на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» под российским флагом произошел взрыв. После взрыва три человека оказались за бортом, ведутся их поиски.

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