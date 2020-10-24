Росприроднадзор отправил экспертов к месту ЧП с танкером в Азовском море
Специалисты регионального управления Росприроднадзора направлены к месту взрыва на российском нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Эксперты оперативно выехали на место для оценки ситуации, они возьмут необходимые пробы, отметили в Росприроднадзоре. По данным ведомства, при взрыве был поврежден правый борт судна, на дальнейшее движение танкера это не влияет.
К ликвидации последствий аварии привлечено 102 человека и 14 единиц техники, указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Азовском море на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» под российским флагом произошел взрыв. По последней информации, спасены 10 человек, трое человек находятся за бортом, их поиски продолжаются.
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