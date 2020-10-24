Танкер в Азовском море может затонуть после взрыва

Федеральное агентство морского и речного транспорта России (Росморречфлот) не исключает, что нефтяной российский танкер «Генерал Ази Асланов» может затонуть после взрыва в Азовском море. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

После взрыва танкер накренился, что означает поступление воды на борт, отметили в агентстве. Там добавили, что открытого возгорания на танкере нет.

Ранее сообщалось, что в Азовском море на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» под российским флагом произошел взрыв. По данным местного управления МЧС, на его борту остаются четыре человека, еще трое находятся за бортом. Шестеро членов экипажа спасены.

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