Источник назвал причину взрыва на нефтяном танкере в Азовском море

Взрыв на нефтяном танкере в Азовском море произошел из-за сдетонировавших взрывоопасных газов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«По предварительным данным, судно шло в Ростов-на-Дону. Шло балластом. Скорее всего, в одном из танков сдетанировали взрывоопасные пары», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что в Азовском море произошел взрыв на танкере с нефтью. После взрыва три человека оказались за бортом, ведутся их поиски.

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