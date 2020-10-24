Источник назвал причину взрыва на нефтяном танкере в Азовском море
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Взрыв на нефтяном танкере в Азовском море произошел из-за сдетонировавших взрывоопасных газов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«По предварительным данным, судно шло в Ростов-на-Дону. Шло балластом. Скорее всего, в одном из танков сдетанировали взрывоопасные пары», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что в Азовском море произошел взрыв на танкере с нефтью. После взрыва три человека оказались за бортом, ведутся их поиски.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: