Недалеко от Тбилиси произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 50 километрах от Тбилиси, пишет грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

Толчки зафиксировали в 18.47 (17.47 мск) в регионе Квемо Картли в 2 км к юго-востоку от райцентра Дманиси. Эпицентр залегал на глубине 16 км.

О пострадавших или разрушениях не сообщалось.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Исландии случилось землетрясение во время заседания парламента

— У берегов Греции зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2

— В Иране произошло землетрясение

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Исландии случилось землетрясение во время заседания парламента

— У берегов Греции зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2

— В Иране произошло землетрясение