Недалеко от Тбилиси произошло землетрясение
Карина Казанцева
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Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 50 километрах от Тбилиси, пишет грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.
Толчки зафиксировали в 18.47 (17.47 мск) в регионе Квемо Картли в 2 км к юго-востоку от райцентра Дманиси. Эпицентр залегал на глубине 16 км.
О пострадавших или разрушениях не сообщалось.
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