В Иране произошло землетрясение

На западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,4, пишет РИА «Новости».

Толчки зафиксировали в 15.04 (14.34 мск) на границе провинций Казвин и Хамадан в ста километрах от их административных центров. Очаг находился на глубине 10 километров.

Спасатели не получали сообщений об ущербе или жертвах.

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