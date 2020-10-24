В Иране произошло землетрясение
Карина Казанцева
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На западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,4, пишет РИА «Новости».
Толчки зафиксировали в 15.04 (14.34 мск) на границе провинций Казвин и Хамадан в ста километрах от их административных центров. Очаг находился на глубине 10 километров.
Спасатели не получали сообщений об ущербе или жертвах.
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