Синоптик объяснил аномальное тепло в центре европейской части РФ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что центр европейской части России оказался под влиянием теплой воздушной массы, в связи с чем дневные температуры будут превышать норму в течение этих выходных. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Москва и центр европейской части страны находились на западной периферии ложбины низкого давления. На западе ложбины — северные потоки, в южной оконечности — западные потоки, а на восточной периферии — южные потоки», — сказал Вильфанд.

По его словам, в конце рабочей недели столица оказалась на восточной периферии очень теплой воздушной массы.

Как отметил синоптик, в минувшую пятницу в Москве была высокая температура выше 14 градусов. При этом в субботу будет «такая же погода, может быть на 1 градус ниже, но тоже это очень высокая температура», добавил специалист.