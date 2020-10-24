Источник: первый замглавы Росгвардии Сергей Ченчик уходит с должности
Антон Демидов
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Первый заместитель директора Росгвардии, начальник Главного штаба войск генерал-полковник Сергей Ченчик уходит со своей должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Начальник Главного штаба войск Национальной гвардии РФ — первый заместитель директора ведомства генерал-полковник Сергей Ченчик подал в отставку», — сказал собеседник агентства.
При этом он не уточнил причину ухода Ченчика.
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