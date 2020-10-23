WSJ: в США возобновятся испытания вакцины AstraZeneca

Федеральные органы здравоохранения разрешили возобновить исследования в США вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) завершило рассмотрение двух случаев возможного побочного неврологического эффекта у двух человек в ходе клинических исследований. В FDA не нашли доказательств того, что вакцина была причиной появления побочного эффекта, но и не исключили этого полностью.

Разработчиков вакцины уведомили о решении FDA и обязали компанию информировать участников исследований о случаях возникновения возможных нежелательных эффектов у других добровольцев.

Ранее в Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

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