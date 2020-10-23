Собянин заявил о приближающемся пике заболеваемости по коронавирусу в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о приближении города к пику заболеваемости по коронавирусу.

Чиновник констатировал, что в городе наблюдается рост числа заболевших, но он идет достаточно медленными темпами.

«Нет такого взрывного роста. И это дает надежду, что мы подходим к пику заболеваемости, как многие любят говорить, плато», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По последним данным, в столице выявлено почти 386 тыс. заболевших, 285,2 тыс. выздоровевших и 6,2 тыс. смертей. За последние сутки было зафиксировано 5 478 заразившихся, 2 779 вылечившихся и 62 умерших пациента.

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