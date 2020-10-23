Голикова назвала заболевание, в 10 раз увеличивающее риск заражения COVID-19

Больные сахарным диабетом в 10,3 раз чаще заражаются коронавирусом, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Ее слова передает ТАСС.

Кроме того, у больных диабетом отмечается более тяжелое течение болезни, более частое развитие острого респираторного дистресс-синдрома и потребности в искусственной вентиляции легких, а также более высокая смертность, рассказала Голикова.

По ее словам, среди заболевших COVID-19 по стране доля больных сахарным диабетом составляет 27%. При этом в 2020 году диагноз «сахарный диабет» был поставлен 5,1 млн россиянам.

Еще один значимый фактор, влияющий на заболеваемость — это гипертония.

Сахарный диабет, гипертонию и ожирение врачи неоднократно называли факторами повышенного риска в условиях пандемии коронавируса.

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41 млн заболевших, более 1,1 миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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