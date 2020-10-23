Вирусолог спрогнозировал сроки выхода РФ на плато по COVID-19

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом примерно в начале ноября. Его слова передает РИА «Новости».

Альтштейн объяснил, что плато, на которое выйдет Россия в ближайшее время, может характеризоваться «застойными» цифрами по числу заболевших.

«Зимой это плато может пойти повыше. Плато может спуститься до 10 тысяч и на них пойдет долго», — добавил вирусолог.

За последние сутки в России было выявлено 17 340 заболевших коронавирусом. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано почти 1,5 млн инфицированных.

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