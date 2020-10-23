Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что за последние недели ситуация с коронавирусом в мире ухудшилась, пишет РИА «Новости».

«Уважаемые коллеги, к сожалению, эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в мире в течение последних недель имеет тенденцию к существенному ухудшению», — сказал министр на международном межпартийном форуме Единой России «ШОС+».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 41 млн заболевших, 31 млн выздоровели, больше 1,1 млн человек скончались. В России выявили уже более 1,4 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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