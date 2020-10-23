В Москве от COVID-19 вылечились еще 2 779 пациентов

В Москве от коронавируса вылечились еще 2 779 пациентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Таким образом, общее число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 285 271.

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 14 октября Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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