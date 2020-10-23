В Москве в пятницу ожидается до +14°С

В Москве в пятницу, 23 октября, ожидается до +14°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +12 до +14°C. Будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный скоростью 6-11 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.

Ночью температура опустится до +7...+9°C. Сохранится облачность с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление днем составит 740 мм ртутного столба, ночью – 739 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.