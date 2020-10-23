Эксперт Роспотребнадзора: дети меньше распространяют COVID-19, чем взрослые

Предположение, что дети являются разносчиками коронавируса нового типа и заражают пожилых людей, не подтвердилось, заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян. Об этом сообщает РИА «Новости».

«...в одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что наоборот: не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей», – отметил Тотолян.

Для размножения в организме вирусу необходимо проникнуть в клетки, главными «входными воротами является рецептор ACE2, рассказал эксперт. Он добавил, что представленность этого рецептора увеличивается с возрастом.

Тотолян пояснил, что из-за минимальной представленности рецептора у детей вируса немного даже при заражении, следовательно, они в меньшей степени являются источником заболевания, чем взрослые.

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