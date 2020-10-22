Новгородец устроил стрельбу в автобусе после просьбы надеть маску

Мужчина начал стрельбу из травматического пистолета в автобусе в Великом Новгороде после просьбы надеть маску. Об этом сообщили в УМВД по Новгородской области.

Инцидент произошел накануне. 36-летний пассажир автобуса категорически отказывался надевать защитную медицинскую маску. Тогда другой пассажир сделал нарушителю замечание и попросил покинуть общественный транспорт, но отказавшийся надевать маску повел себя агрессивно. Он несколько раз ударил мужчину по лицу и достал травматический пистолет.

«Выстрелил из травматического пистолета, попав ему в ногу», — говорится в сообщении.

Медики оказали помощь пострадавшему, но госпитализировать не стали. Подозреваемого доставляли в отделение полиции. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

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