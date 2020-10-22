В мире снова зафиксировали рекордный прирост новых случаев COVID-19

За сутки положительный результат анализов на коронавирус SARS-CoV-2 получило рекордное число человек в мире. Об этом свидетельствуют данные ВОЗ.

Так, всего было выявлено 423 819 случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных за время пандемии выросло до 41 104 946 человек.

Кроме того, число летальных исходов за сутки поднялось на 6 424 пациента, до 1 128 325 скончавшихся.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41,1 млн заболевших, более 20 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,4 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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