Путин лично поручил разрешить Навальному вылететь в Германию

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос про произошедшее с Алексеем Навальным и заявил, что лично дал поручение Генпрокуратуре его выпустить из страны на лечение в Германию.

По словам Путина, если бы Навального хотели отравить власти, то вряд ли бы отправили его на лечение в Германию.

«Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение проверить возможность выезда его за границу на лечение. А могли бы не выпускать: у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом. У него были ограничения на выезд, но я сразу попросил Генпрокуратуру разрешить это сделать. Он уехал», — сказал Путин в ходе выступления в рамках дискуссионного клуба «Валдай»

Путин рассказал, что Россия просила подтверждения слов, что Навального якобы отравили «Новичком». Но ни биологических материалов, ни официального заключения не было.

«Чего здесь такого необычного мы попросили? Генпрокуратура в соответствии с нашими соглашениями с Германией неоднократно обращалась с официальным запросом дать эти материалы. Чего здесь необычного?» — задал риторический вопрос Путин.

Потом, как уточняет политик, в ОЗХО сказали, что это не «Новичок». «Так «Новичок» или не «Новичок»?» – продолжил глава государства.

В целом Россия могла бы расследовать обстоятельства инцидента с Навальным, но партнеры не предоставляют ей данные, констатировал президент РФ.

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