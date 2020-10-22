Путин призвал «прибрать планету» ради ее сохранения для других поколений
Людям следует «прибрать свою планету» и подумать над отказом от неумеренного сверхпотребления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, тема окружающей среды давно и прочно вошла во всемирную повестку. Говоря о важности сохранения Земли, президент отметил, что планету необходимо «прибрать», чтобы сохранить «общий дом» для следующего поколения.
«Если хотим сохранить наш общий дом следующим поколениям, надо прибирать свою планету», — сказал политик.
Он акцентировал внимание на важности расширить дискуссию и обсудить тему отказа от ничем не ограниченного сверхпотребления в пользу рачительной и разумной достаточности.
Владимир Путин участвует в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
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