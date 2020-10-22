МВД Белоруссии видит риск превращения протестов в террористическую угрозу

МВД Белоруссии заявило о существовании террористической угрозы, в которую могут перерасти протестные акции в стране. Об этом ведомство написало в своем Telegram.

Соответствующее заявление было сделано на фоне инцидента, связанного с попыткой поджога двери здания прокуратуры в Жодино 8 октября.

Ведомство подчеркивает, что его сотрудники не оставят без внимания «ни один подобный случай», а также примут в отношении нарушителей меры в рамках закона.

«Очевидно, что вчерашние тематические протесты перерастают в террористические угрозы», — уточнили в МВД.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко пообещал больше не баллотироваться в президенты

— Оппозиция Белоруссии готовится нарастить активность в ближайшую неделю

— Член президиума КС пообещал, что оппозиция не будет «рвать на куски» Лукашенко