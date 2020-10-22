МВД Белоруссии видит риск превращения протестов в террористическую угрозу
МВД Белоруссии заявило о существовании террористической угрозы, в которую могут перерасти протестные акции в стране. Об этом ведомство написало в своем Telegram.
Соответствующее заявление было сделано на фоне инцидента, связанного с попыткой поджога двери здания прокуратуры в Жодино 8 октября.
Ведомство подчеркивает, что его сотрудники не оставят без внимания «ни один подобный случай», а также примут в отношении нарушителей меры в рамках закона.
«Очевидно, что вчерашние тематические протесты перерастают в террористические угрозы», — уточнили в МВД.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.
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