Попова рассказала, когда РФ нужно было закрывать границы из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что России следовало закрыть границы, когда первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Милане, передает РИА «Новости».

«Может быть, надо было сразу закрываться от Европы, когда были заражения в Милане. Дало бы это результат или нет, сегодня сказать трудно», — сказала Попова.

При этом, по ее словам, инфекция все равно так или иначе проникла бы в Россию, но несколько позже, потому что граждане РФ все равно бы нашли способ вернуться на родину.

Она отметила, что теперь российским властям предстоит тяжелая работа по анализу пройденного этапа пандемии, чтобы в будущем медики могли эффективно бороться с такими инцидентами.

В России, по последним данным, зафиксировано 1 463 306 случаев COVID-19.

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