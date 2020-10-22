Попова рассказала, когда РФ нужно было закрывать границы из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что России следовало закрыть границы, когда первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Милане, передает РИА «Новости».
«Может быть, надо было сразу закрываться от Европы, когда были заражения в Милане. Дало бы это результат или нет, сегодня сказать трудно», — сказала Попова.
При этом, по ее словам, инфекция все равно так или иначе проникла бы в Россию, но несколько позже, потому что граждане РФ все равно бы нашли способ вернуться на родину.
Она отметила, что теперь российским властям предстоит тяжелая работа по анализу пройденного этапа пандемии, чтобы в будущем медики могли эффективно бороться с такими инцидентами.
В России, по последним данным, зафиксировано 1 463 306 случаев COVID-19.
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