В городе Кобулети грабители напали на машину инкассации Банка Грузии и украли $75 тысяч. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

«Произошло очередное нападение на Банк Грузии. На этот раз ограблена машина инкассации в городе Кобулети. Нападающие забрали $75 тысяч», — говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Это второе нападение на Банк Грузии за последние два дня. 21 октября вооруженный захватчик ворвался в филиал банка в Зугдиди, в заложники были взяты 43 человека. Злоумышленник требовал крупную сумму денег, однако в итоге он освободил удерживаемых и скрылся, его разыскивают.

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