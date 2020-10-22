В Польше зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом

Медики в Польше зафиксировали очередной максимум по числу заражений коронавирусом за сутки — 12 107. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

Так, по информации министерства, общее число заражений в стране к 22 октября возросло до 202 579. Жертвами инфекции стал 3 851 пациент, 132 из них скончались за последние сутки.

Отмечается, что в польских больницах в настоящее время остается 10 091 заболевший, 812 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровели после заражения 102 204 человека.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41 млн заболевших COVID-19, 30 млн выздоровели, более 1,1 млн пациентов умерли.

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