В Москве за минувшие сутки выявили 4413 случаев коронавируса

В Москве за минувшие сутки выявили 4413 случаев коронавирусной инфекции (госпитализирован 1231 пациент), с начала пандемии в городе заболели 381 430 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Известно, что за последние сутки выздоровление было отмечено у 2519 пациентов, всего от инфекции вылечились 282 492 человека. При этом жертвами COVID-19 за весь период в российской столице стали 6187 человек, 66 — за минувшие сутки.

В настоящее время на аппаратах ИВЛ находятся 343 человека. Среди новых заболевших: 43,5% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,4%— от 46 до 65 лет, 12,0%— от 66 до 79 лет, 4,6% — старше 80 лет. Кроме того, среди инфицированных есть дети — 8,5%.

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