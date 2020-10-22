Женщина с ребенком погибли при пожаре в частном доме под Самарой

Женщина с ребенком стали жертвами пожара в частном доме в Самарской области, еще один ребенок был доставлен в больницу с ожогами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

По информации спасателей, пожар начался в 23.42 (22.42 мск). Его площадь составила около 200 кв. м. Спустя пять часов пожарным удалось ликвидировать возгорание.

«В результате пожара погибли два человека, в том числе один ребенок (женщина 1975 года рождения, мальчик 2017 года рождения), пострадала девочка 2007 года рождения», — сообщили в пресс-службе.

Предварительной причиной пожара была названа неисправность печного отопления, пояснили в министерстве.

Отмечается, что региональный СК уже начал проверку по факту трагедии. Назначены судебно-медицинские и пожаро-техническое исследования.

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